عروض سيرك شيقة في «ميركاتو» خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتواصل العروض الترفيهية الشيقة في «ميركاتو»، خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يقدم «ميركاتو» أجواءً مميزة حافلة بالتشويق والإثارة خلال الصيف.

وفي هذ الإطار استضاف «ميركاتو» يوماً مميزاً من المرح العائلي، حيث استمتع الحضور بمشاهدة عرض السيرك الكلاسيكي العالمي «تشابيتو»، وهو أحد عروض السيرك العالمية المميزة التي يستضيفها «ميركاتو»، خلال مفاجآت صيف دبي، إذ يتضمن العرض فقرات متعددة لعروض السيرك المتنوّعة، يقدمها المهرج المضحك، تشمل عروضاً أكروباتية

وبهلوانية ممتعة بأداء شيق ومميز.

أما عرض الفنان الإاستعراضي جاكوبو، فهو عرض كوميدي استثنائي ينشر البهجة والضحك في الأجواء، من خلال الإيقاعات البهلوانية التي يقدمها جاكوبو.

وقالت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، نسرين بستاني: «إن الفعاليات المتنوّعة وعروض السيرك لاقت إقبالاً لافتاً، خصوصاً تجربة الانزلاق من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي في (ميركاتو)، واستقطبت أعداداً كبيرة من العائلات والأطفال للاستمتاع بهذه التجربة المثيرة». جدير بالذكر أن العروض الترويجية والجوائز لعبت دوراً كبيراً في تشجيع المتسوّقين وزيادة نسبة الزوّار.