منتج «ذئب وول ستريت» متهم بغسيل الأموال

المصدر: كوالالمبور - رويترز

اتهمت ماليزيا، أمس، منتج فيلم «ذئب وول ستريت» (وولف أوف وول ستريت) وزوج ابنة رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، بغسيل الأموال، بزعم اختلاس 248 مليون دولار (197 مليون جنيه إسترليني)، مرتبطة بصندوق التنمية الحكومي «1إم.دي.بي».

وتم توجيه اتهامات في خمس عمليات غسيل أموال إلى رضا عزيز، أحد مؤسسي شركة إنتاج «ريد غرانيتي بيكتشرز» في هوليوود التي أنتجت الفيلم الذي رشح لجائزة الأوسكار. وقال المدعون إن رضا تلقى 248 مليون دولار نتيجة اختلاس أموال صندوق «1إم.دي.بي». وأكد رضا براءته من جميع التهم الموجهة إليه. وتصل العقوبة المالية لكل تهمة إلى خمسة ملايين رينجت (961 ألفاً و505 جنيهات إسترلينية) أو السجن مدة أقصاها خمس سنوات أو كليهما. وأفرجت المحكمة عن رضا بكفالة مليون رينجت وطلبت منه تسليم جوازات سفره. وبعد خسارته الانتخابات بشكل غير متوقع أمام مهاتير محمد في مايو من العام الماضي، واجه نجيب سلسلة من الاتهامات بالفساد، معظمها يرتبط بخسائر في صندوق التنمية الحكومي.