جوناس وتيرنر يقيمان حفل زفافهما الثاني في باريس

أقام المغني الأميركي جوي جوناس، والممثلة البريطانية صوفي تيرنر، حفل زفافهما الثاني في باريس. وقال موقع «إي نيوز»، المعني بأخبار المشاهير، إن جوي (29 عاماً)، العضو بفريق جوناس برازرز الغنائي، وصوفي (23 عاماً)، تزوجا في أحد القصور بجنوب فرنسا، بحضور أصدقائهما وأفراد أسرتيهما، وذلك بعد شهر من زواجهما رسمياً في لاس فيغاس. وكانت العلاقة بين الزوجين قد بدأت عام 2016، وقد أعلنا خطوبتهما في أكتوبر 2017. وتزوج جوي وصوفي وأقاما حفل زفاف في لاس فيغاس، بعد حضور حفل جوائز بيلبورد الموسيقية في الثاني من مايو الماضي. وتشتهر صوفي بأدائها شخصية سانسا ستارك في المسلسل المشهور «جيم أوف ثرونز».

لوس أنجلوس - د.ب.أ