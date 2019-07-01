«بروماكس غلوبال وآسيا» تتوجان تلفزيون دبي بجوائزهما الذهبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن تلفزيون دبي، بقنواته المتعددة، عن فوز عدد من برامجه التلفزيونية والإذاعية بالجوائز الذهبية، لكلٍّ من: مسابقة (PromaxBDA Asia Awards 2018)، ومسابقة (Promax Global Excellence Awards 2019)، والتي تعد الجوائز الأولى على المستوى العالمي التي تحتفي بالإنجاز المتميز في التسويق والتصميم الترفيهي، عبر 11 مسابقة إقليمية وعالمية.

ونال تصميم شارة برنامج أبطال التحدي (The Quest)، على شاشة تلفزيون دبي، بالجائزة الذهبية لأفضل تصميم شارة بداية تلفزيونية ضمن مسابقة (PromaxBDA Asia Awards 2018)، التي شهدت مشاركة العديد من محطات التلفزة العالمية، وشركات التصميم الرقمي في سنغافورة والهند ودول آسيا.

ففي الوقت الذي ترشحت فيه شارة برنامج «راعي الشلات» على قناة سما دبي، للمراحل النهائية من مسابقة (Promax Global Excellence Awards 2019)، التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، فازت شارة البرنامج الإذاعي «صباح جميل»، للإعلامي الإماراتي عبدالله إسماعيل، بالجائزة الذهبية لأفضل تصميم شارة برنامج إذاعي أجنبي، ما يحقق إنجازاً متميزاً جديداً لإدارة الهوية بشكل خاص، ولتلفزيون دبي بقنواته الإذاعية والتلفزيونية والرقمية بشكل عام.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، أحمد سعيد المنصوري، إن نيل هذه الجائزة يعد تتويجاً لجهود تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، خلال الفترة الماضية، وانطلاقة متجددة في مجال تقديم خدمات إعلامية متميزة تسهم في تقديم الصورة الحقيقية حول مستوى الإعلام الإماراتي، وما وصلت إليه المؤسسات الإعلامية في الإمارات من ناحية الشكل والمضمون وترجمة حقيقية لمنهجية الإبداع المتبعة، والتي ستظل علامة فارقة تميز تلفزيون دبي بقنواته المتعددة. وأعرب المنصوري عن سعادته بنيل هذه الجوائز المهمة التي تسلط الضوء على جهود فرق العمل ومجموعة الأفكار المبدعة في إدارة الهوية بقطاع الإذاعة والتلفزيون، والتي تسعى إلى مواكبة أحدث التطورات في عالم الإعلام، قائلاً إن هذه النوعية من الجوائز هي نتيجة جهد جماعي بروح الفريق الواحد لمجموعة من المصممين والمبدعين في إدارة الهوية، والذين يسعون دائماً لأن يبقى تلفزيون دبي بقنواته المتعددة رائداً في المجالات كافة.

وتقوم الفكرة الأساسية لبرنامج «راعي الشلات» على شاشة قناة سما دبي، على التحدي بين المواهب في أداء الشلات والأهازيج المتوارثة في فنون الونة والتغرودة والردحة والطارق والعازي وغيرها، وسماع أصواتهم ونسبة الإبداع في أداء هذه الفنون التراثية، بالإضافة إلى جذب المواهب الشبابية في مختلف إمارات الدولة ومنطقة الخليج العربي، بشكل عصري يلائم أسلوب حياتهم.

وقد نجح برنامج تلفزيون الواقع «أبطال التحدّي/‏‏ The Quest» على شاشة تلفزيون دبي في نقل المشاهد إلى رحلة استكشاف لأجمل المواقع الطبيعيّة في الإمارات السبع، من خلال مُواجهة بين 13 فريقاً، على مدار 12 حلقة لاكتشاف الإرث الثقافي والطبيعي لدولة الإمارات مع الإعلامي الإماراتي علي آل سلوم.

فيما استطاع برنامج «صباح جميل» على إذاعة دبي، التفاعل مع المستمعين من خلال اعتماد الإعلامي الإماراتي عبدالله إسماعيل على روح الدعابة والكوميديا الراقية والمقالب الظريفة المقبولة مجتمعياً، لتقديم فقرات تناسب توجهات الشباب ورواد الأعمال والموظفين المتجهين إلى العمل.

الجائزة الذهبية لأفضل تصميم شارة بداية تلفزيونية لـ«أبطال التحدي».

الجوائز هي الأولى عالمياً التي تحتفي بالتسويق والتصميم الترفيهي.