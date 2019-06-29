كاظم الساهر.. نجم صيف 2019 والليالي العربية

المصدر: حياة الحرزي ـ دبي

نشاط صيفي لافت، ونجاحات متتالية تحسب للنجم العراقي كاظم الساهر هذا العام، وذلك، بالتزامن مع إعلانه الرسمي عن جملة من المفاجآت الفنية التي خصصها «قيصر الغناء العربي» لعشّاقه في مختلف أرجاء الوطن العربي، لعل أبرزها إعلانه منذ فترة وجيزة عن باقة حفلاته وجولاته الغنائية في عدد من المدن والعواصم العربية والأجنبية.

ويؤكد الساهر، بذلك النشاط الصيفي الفني، مجدداً نجوميته الواسعة وجماهيريته، في ظل ما يعانيه معظم المغنين من أزمات واختناقات ومآزق واضحة في مجال إنتاج الأعمال الغنائية والمشاركات الجماهيرية الواسعة في مختلف المناسبات الفنية العامة والمهرجانات التي تنظم في مختلف أنحاء الوطن العربي وخارجه.

محطات مختلفة

ويحمل رصيد «القيصر» لهذا الصيف ما يصل إلى 13 حفلاً فنياً جماهيرياً، وزعت بشكل متفاوت ما بين المملكة العربية السعودية التي يعود إليها للمرة الرابعة، ولبنان التي أصبح ضيفاً دائماً على مهرجاناتها الصيفية وحفلاتها الفنية في مواسم الصيف، مروراً بالعاصمة الأردنية عمّان، قبل أن يصل إلى تركيا في أولى حفلاته الجماهيرية التي تقام في العاصمة إسطنبول، إضافة إلى عدد من المحطات الأخرى.

ويعود كاظم الساهر إلى مدينة جدة 12 يوليو المقبل، ليطل على جمهوره عبر الواجهة العربية الأولى التي بدأها من المملكة العربية السعودية، ويشارك في حفلات «الليالي العربية»، التي ينتقل بعدها إلى لبنان، ليقدم ثلاث حفلات متتالية ضمن مهرجان «أهدنيات»، (26، و27، و28 يوليو المقبل)، ويقدم بعدها ثلاث حفلات متتالية ضمن فعاليات مهرجان «بيت الدين الفني»، (1، و2، و3 أغسطس المقبل).

وعلى أرض المعارض بالعاصمة الأردنية عمان، يقدم نجم الغناء العربي حفلين غنائيين (8 و9 أغسطس المقبل). كما يحيي الساهر حفلين في إسطنبول، من خلال لقاء جمهوره العربي في أمسيتين غنائيتين (12، و13 أغسطس).

كما يشارك النجم العراقي في الموسم الجديد من (Stars On Board) ابتداء من 21 أغسطس المقبل، وحتى 26 من الشهر نفسه في مدينة برشلونة الإسبانية.

في السعودية

حقق كاظم الساهر في حفلات السعودية حضوراً وجماهيرية لافتة، بعد أن أحيا في شهر أبريل الماضي ثلاث حفلات، ضمن جولة غنائية مطولة، وذلك بعد إطلالته الأولى على الجمهور السعودي، ومشاركته في مهرجان عكاظ بالطائف في شهر يوليو من العام الماضي، وحفلته الأخيرة ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بالعلا في شهر فبراير الماضي. فيما حملت الجولة الثالثة عنوان «جولة القيصر»، التي بدأها الساهر في 18 أبريل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، لينتقل بعدها إلى الخبر لتقديم حفله الثاني، قبل أن يختتم في الصالات الخضراء في العاصمة الرياض حفله الأخير في 20 أبريل، وسط حضور جماهيري كبير لفت وسائل الإعلام داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وحرص النجم على تقديم عمل غنائي جديد حمل عنوان «يا كل الشوق».

نجاح «متمردة»

أطلق صاحب «زيديني عشقاً»، مع بداية هذا الشهر، أغنية جديدة حملت عنوان «متمردة»، من كلمات كريم العراقي، وألحان الساهر، فيما أوكل مهمة التوزيع الموسيقي للبناني ميشال فاضل، وحققت الأغنية الجديدة عبر قناة الساهر الرسمية على «يوتيوب» أكثر من 450 ألف مشاهدة، منذ إطلاقها الرسمي قبل نحو أسابيع فحسب.

12

يوليو المقبل يطل

كاظم الساهر

على جمهوره

في المملكة العربية

السعودية.