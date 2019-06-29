منقذ «أبل» من دوّامة الهبوط يستقل بحاله

المصدر: واشنطن - وكالات

قرر كبير المصممين في شركة أبل الأميركية، جوني إيف، ترك الشركة بعد عقود قضاها في الشركة المصنعة لـ«آي فون»، من أجل تأسيس شركة مستقلة.

وذكرت «أبل»، أول من أمس، أن الشركة تخسر المصمم الشهير جونى إيف، الذي سيترك الشركة لبدء شركة تصميم مستقلة، وسيترك إيف الشركة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، في بيان، إن «جوني شخصية فريدة في عالم التصميم، ولسنا مبالغين في تقدير دوره في إحياء شركة أبل».

وكان البريطاني إيف (52 عاماً)، هو المسؤول عن تصميم جميع منتجات أبل الرئيسة، بما في ذلك «أيماك» المعاد تصميمه في عام 1998، وهو المنتج الذي ساعد الشركة على الخروج من دوامة الهبوط، وقد صمم أيضاً شكل ومظهر آي فون، منتج أبل الأكثر نجاحاً.

وانضم إيف إلى شركة أبل أوائل تسعينات القرن الماضي، وأصبح قائد فريق التصميم عام 1996. كما كان أحد المقربين من مؤسس الشركة ستيف جوبز، الذي توفي عام 2011.

وقال كوك إن «أبل» ستواصل الاستفادة من مواهب إيف، عبر العمل معه بشكل مباشر في مشروعات حصرية، ومن خلال العمل المستمر لفريق التصميم الخاص به.

بينما قال إيف: «بعد ما يقرب من 30 عاماً، وعدد لا يحصى من المشروعات، أنا فخور جداً بالعمل الدائم الذي قمنا به لإنشاء فريق للتصميم، والطريقة والثقافة داخل شركة أبل، التي ليس لها مثيل».

وأضاف أن الفريق «أكثر حيوية وأكثر موهبة»، من أي وقت في تاريخ «أبل».

وكان إيف قد انضم إلى أبل في 1992، وقاد فرق التصميم بالشركة منذ عام 1996. وتولى منصبه الحالي كرئيس لإدارة التصميم في 2015.

وقالت أبل إنها ستكون بين العملاء الرئيسين لشركة إيف الجديدة للتصميمات.

1992

العام الذي انضم

فيه إيف إلى

الشركة.