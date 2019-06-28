«العروس أبوظبي».. أناقة فـــرحة العمر

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

على مدى أربعة أيام، يمكن للمقبلات على الزواج العثور على كل ما يبحثن عنه من ملابس ومستلزمات الأعراس والمجوهرات، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث خطوط الموضة في التجميل والأزياء والإكسسوارات، وتزيين المنزل، والحصول على نصائح خبراء متخصصين في هذه المجالات، من خلال معرض العروس أبوظبي 2019، الذي افتتحته، أول من أمس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة أبوظبي منسقة العلاقات بالمكتب الخاص لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، ريد الظاهري، ومديرة تطوير الأعمال لدى مجموعة يونيفرسال القابضة، الريم مبارك العامري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر حتى 29 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية إقليمية وعالمية.

وتضمن المعرض أقساماً لمستلزمات العروس، واحتل القسم المخصص للمجوهرات المساحة الأبرز، حيث تضمن عدداً كبيراً من المحال التي عرضت تصميمات متنوعة وحصرية من المجوهرات، خصوصاً من أطقم الألماس التي تحرص المقبلات على الزواج على اقتنائها، إلى جانب عرض مشغولات ذهبية تنوعت بين التصميمات التراثية المتعارف عليها في مجتمع الإمارات منذ سنوات طويلة، مثل «الطاسة» التي يتم ارتداؤها على الرأس في الأفراح والمناسبات الاجتماعية المختلفة، و«المرتعشة» التي تغطي منطقة الرقبة والصدر حتى الوسط، وتتضمن مربعات مزخرفة مزينة بالأحجار الملونة واللؤلؤ الطبيعي، والتصميمات الحديثة التي تجمع بين الذهب ومعادن أخرى مثل التيتانيوم، كما لم تعد تقتصر على اللون التقليدي للذهب، فتنوعت بين الأبيض والنحاسي والأزرق والوردي وغيرها. وعمد كثير من المحال المشاركة إلى طرح تخفيضات على القطع المزينة بالألماس أو الأحجار الكريمة، التي تعرضها خلال فترة المعرض.

أناقة العروس

في قسم آخر من المعرض، يمكن للعروس، أو من تستعد لحضور عرس، أن تجد تشكيلة واسعة من فساتين الأعراس والسهرات والقفاطين والعباءات، وغيرها من الملابس التي تقدمها مجموعة كبيرة من دور الأزياء والمصممين المعروفين، من بينهم لمياء أبي نادر وساهر ضيا، ومريم الخلف ووديمة العامري وغيرهم، الذين يشاركون أيضاً في عروض الأزياء اليومية التي تقام على المسرح الرئيس في المعرض، وشهد اليوم الأول عروض أزياء المصممة لمياء أبي نادر ودار «آبل وانج»، ومريم الخلف، ودار «دي-لاين من لي»، و«جي آر عبايا من أهوكي». بينما يضم جدول عروض وفعاليات المعرض اليوم عروض أزياء المصمم ساهر ضيا والمصممة وديمة العامري ودار «جاريمون روفيروس».

وإلى جانب عروض الأزياء، يقدم معرض العروس أبوظبي 2019 العديد من ورش العمل التي تهدف إلى مساعدة الزائرات على الاستعداد لليلة العمر، وتحقيق أحلامهن في ما يتعلق بالزفاف وكل التفاصيل المتعلقة به، سواء من حيث التنظيم أو الزينة والديكورات أو الاعتناء بالبشرة والماكياج والملابس، مثل ورشة عمل «دليلك لاختيار أنسب فساتين الزفاف مع اماندا مطر»، و«الرقص بطريقة مختلفة»، و«ماكياج العروس الحديث مع ثريا شوقي»، و«الاستعداد الأمثل للتصوير من قمرة فوتوغرافي»، و«الجمال والصحة: أهمية النشاط البدني والنُهج الغذائية الذكية بواسطة كريستيان وونشر»، و«مقومين العظام ومواءمة آلام الظهر»، و«10 أدلة لعرائسنا الرائعات بواسطة قمرة فوتوغرافي»، و«التمرين قبل الزفاف وبعده مع رويال جيم».

كما خصص المعرض منطقة للعارضين المختصين بتنظيم الزفاف، بداية من اختيار القاعة أو المكان المناسب، وحتى اختيار وجهة قضاء شهر العسل، مروراً باختيار الأزياء والمجوهرات المثالية، وعرض خيارات تزيين القاعة والكوشة والضيافة، وغيرها.

«اصنع دبدوب»

يشهد المعرض، هذا العام، تخصيص منطقة للأطفال التي تضم العديد من الفعاليات من أبرزها ورشة «اصنع دبدوب» «Build-A-Bear Workshop®»، الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم تجربة عائلية تفاعلية، ليصنع الأطفال دميتهم المحشوة، وحشوها، واختيار الملابس والإكسسوارات لها قبل إصدار شهادة ميلاد خاصة بها، وحملها إلى المنزل في حقيبة الدبدوب الخاصة بها، إلى جانب الأنشطة التعليمية مثل الرقص الحي والمسرح، والقلاع النطاطية، وتلوين الوجوه، ومكتبة الأطفال، والترفيه الحي.

- مشغولات ذهبية تنوعت بين التصميمات التراثية

المتعارف عليها في مجتمع الإمارات، والتصميمات

الحديثة التي تجمع بين الذهب ومعادن أخرى.

- تشكيلة واسعة من فساتين الأعراس والسهرات

والقفاطين والعباءات، تقدمها مجموعة كبيرة

من دور الأزياء والمصممين المعروفين.

100

علامة تجارية عالمية تشارك في المعرض.