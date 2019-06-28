فيفي عبده: خادمتي سرقت 5 كيلوغرامات من ذهبي

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

تعيش النجمة المصرية، فيفي عبده، حالة من التوتر الشديد بعد سرقة خادمتها الآسيوية مشغولات ذهبية من بيتها تقدر بخمسة كيلوغرامات بالإضافة إلى بعض المبالغ المالية.

وقالت فيفي عبده، في تصريحات صحافية، إنها تعيش حالة صدمة مما فعلته الخادمة، وتتابع ليلاً ونهاراً الجهود المكثفة التي تبذلها الشرطة المصرية لاسترجاع المصوغات الذهبية التي وصفتها بأنها «تحويشة العمر».

وأمرت نيابة مصر القديمة، أخيراً، بضبط وإحضار الخادمة المتورطة في سرقة شقة الفنانة في شارع الشيشيني بكورنيش مصر القديمة.

وأضافت عبده أنها خضعت لتحقيقات النيابة في الأيام الماضية، وسلمتها صورة من الأوراق الخاصة بإثبات الشخصية للخادمة، التي تعمل لديها منذ فترة قريبة، والتي قامت بإتلاف كاميرات الشقة قبل القيام بفعلتها، وقالت فيفي إنها أبلغت بمواصفات المشغولات حتى تتم مطابقتها، وعدم قدرة الخادمة على التخلص منها وبيعها لأي من محال الصاغة والذهب.

وذكرت مصادر بالشرطة المصرية أن رجال المباحث قاموا بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وبمعاينة الشقة لحصر المسروقات وتتبع مسار هروب المتهمة.

وكان آخر أعمال فيفي عبده الفنية في رمضان، مسلسل «مملكة الغجر» الذي شاركت فيه مع الفنانة حورية فرغلي وميار الغيطي، والمسلسل من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد، كما شاركت مع المطرب اللبناني، رامي عياش، في كليب «يا سكاكر السكر» الذي حقق نجاحاً كبيراً.

وقد أعلنت فيفي عبده، أخيراً، عودتها للرقص الشرقي بعد سنوات طويلة من الانقطاع، ونفت أن تكون غير قادرة على الرقص بسبب تقدم العمر الذي تعتبره «لا محل له من الإعراب في حياتها»، خصوصاً أنها أحيت بنجاح، على حد قولها، عدداً من الحفلات، أخيراً، كما تحقق فيديوهاتها الراقصة، التي تشارك بها جمهورها دائماً على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلاً كبيراً جداً من الجمهور.