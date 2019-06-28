بوسي وسعد الصغير مُهدّدان بالسجن بسبب الضرائب

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

تكثف المطربة الشعبية المصرية، بوسي، جهودها لحل أزمة اتهامها بالتهرب الضريبي قبل يوم 29 يوليو المقبل، حيث قضت محكمة جنح التهرب الضريبي بتأجيل محاكمتها بتهمة التهرب من سداد 1.827 مليون جنيه، لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.

وأسندت النيابة للمطربة الشعبية، ياسمين محمد شعبان الشهيرة ببوسي، تهمة التهرب الضريبي وإخفاء إدارة عملها مع شركات إنتاج فني، كما خدعت بإقرارها الضريبي المسؤولين، وأنكرت إحياءها لعدد من الحفلات والأفراح، والمشاركة في بعض الأعمال الفنية كممثلة ومطربة لشارات المسلسلات، وقدّرت الضرائب حجم التهرب بمبلغ مليون و827 ألفاً و210 جنيهات.

وكانت المحكمة قد قضت، في العام الفائت، بحبس بوسي سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وعلى جانب آخر، تعرّض منذ أيام المطرب الشعبي، سعد الصغير، للمشكلة نفسها مع الضرائب المصرية، وبالتهمة نفسها، وقضت محكمة مصرية بتأييد حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصروفات في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و197 ألفاً و230 جنيهاً للضرائب، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه، حيث أخفى عن الضرائب معلومات مهمة تخص نشاطه الفني.