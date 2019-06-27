لاتهملوا رائحة الفم الكريهة.. إشارة إلى هذه الأمراض

المصدر: دبي- الإمارت اليوم

قال الدكتور هيلمار جودزيول إن رائحة الفم الكريهة رغم العناية الجيدة بالأسنان تدق ناقوس الخطر؛ حيث إنها تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة كأمراض الرئة والكبد والكلى.

وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أن سبب رائحة الفم الكريهة يرجع في الغالب إلى التهابات اللثة والالتهابات في نطاق الفم والبلعوم واللوزتين والجيوب الأنفية.

وأضاف جودزيول أن رائحة الفم الحمضية تشير إلى مشاكل المعدة، بينما تنذر رائحة الفم الشبيهة برائحة الفاكهة بالإصابة بالسكري.

وإذا كانت رائحة الفم تشبه رائحة القيح، فيشير ذلك إلى الإصابة بأمراض الرئة، أما رائحة الفم القريبة من رائحة الأمونيا (غاز النشادر) أو البول فتنذر بالإصابة بأمراض الكلى والكبد. لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء انبعاث رائحة كريهة من الفم.