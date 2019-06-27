النائب العام لسان فرانسيسكو: السجائر الإلكترونية وباء

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

صوّت مجلس المراقبين في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، أول من أمس، على فرض حظر مؤقت على بيع السجائر الإلكترونية بالمدينة، في أول خطوة من نوعها بالولايات المتحدة. وسيحتاج الوقف المؤقت إلى توقيع من قبل رئيس البلدية، لوندون بريد، الذي سبق أن دعا إلى الحظر.

وينصّ أمر الحظر على أنه «لا يجوز لأي شخص بيع أو توزيع سيجارة إلكترونية لشخص في سان فرانسيسكو، حتى تتم مراجعة المنتج والموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية».

وقال النائب العام للمدينة، دينيس هيريرا: «السجائر الإلكترونية منتج غير مسموح ببيعه في الأسواق، بموجب القانون، من دون مراجعة إدارة الغذاء والدواء».

وأضاف: «تدخين الشباب للسجائر الإلكترونية بات وباء، إن لم تتحرك الحكومة الاتحادية لحماية أطفالنا ستتحرك سان فرانسيسكو».

ويشير مؤيدو الحظر إلى تزايد أعداد المراهقين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية، بسبب انجذابهم تحديداً لبعض نكهاتها.