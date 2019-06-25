قريباً.. تغيير محطات التلفزيون بحركة العين بدل «الريموت»

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

أطلقت شركة «كومكاست»، أخيراً، ميزة «إكس فينيت إكس ون» للتحكم عن بُعد بحركة العين، وهي ميزة تضاف إلى أنظمة تتبع العين الحالية، لتتيح للعملاء استخدام نظرات أعينهم بدلاً من أجهزة التحكم عن بُعد، لتغيير القنوات أو تسجيل البرامج أو البحث عن برنامج محدد. والهدف الأولي من هذا النظام منح أصحاب الهمم آلية سهلة للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون، وهذا الهدف جزء صغير من الخطة الأكبر لشركة كومكاست.

ووفقاً لموقع كوارتز، تمثل الميزة الجديدة أول محاولة جادة من إحدى شركات الترفيه الأميركية لتزويد عملائها بخدمة التحكم بالعين. ولأن كومكاست أكبر مزود لمحطات تلفاز الكيبل في البلاد، فإن هذه التقنية ستغير كيفية مشاهدة الكثيرين للتلفاز.

إلا أن توم ولودكوفسكي، نائب رئيس كومكاست، يرى أن إطلاق التحكم في التلفاز بهذه الطريقة مجرد بداية، إذ ذكر لموقع كوارتز أن الهدف الأسمى لشركته دمج تقنية تحكم العين في خدماتها المنزلية الذكية لتتيح للعملاء إمكانية التحكم بأضواء منازلهم وأبوابها ومكيفاتها ومدافئها باستخدام عيونهم.

التحكم في التلفزيون

بداية للتحكم

بأضواء

المنازل وأبوابها

ومكيفاتها

ومدافئها.