دبة تائهة في مدينة صناعية

المصدر: موسكو - رويترز

ضلت دبة قطبية مرهقة طريقها، وابتعدت مئات الكيلومترات عن موطنها القطبي الطبيعي، لتهيم على وجهها في مدينة نوريلسك الروسية الصناعية بشمال سيبيريا.

واستلقت الدبة التي بدا عليها الوهن والمرض على الأرض لساعات، أول من أمس، في ضواحي نوريلسك، وأقدامها ملطخة بالوحل، وكانت أحياناً تنهض للبحث عن الطعام.

وقال نشطاء محليون معنيون بالبيئة إن هذا هو أول دب قطبي، يظهر في المدينة منذ أكثر من 40 عاماً.

وقال خبير الحياة البرية، أوليج كراشيفسكي، الذي صور الدبة عن قرب، إن سبب وصولها إلى المدينة لم يتضح، لكنها ربما ببساطة ضلت طريقها. وأضاف أن عيونها كانت دامعة، وربما لا تبصر جيداً.

ويضر تغير المناخ بجليد البحار، الموطن الطبيعي للدببة القطبية.

وخرج سكان المدينة، التي تشتهر بإنتاج النيكل لتصوير الدبة، ومنعتهم الشرطة من الاقتراب منها كثيراً.