مخيم «دبي للسياحة» ينطلق 7 يوليو المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، المخيّم الصيفي الذي سيستقبل الطلاب في المبنى الرئيس للكلية في شهر يوليو المقبل. ويهدف المخيم إلى إطلاع المشاركين على المهن المتعددة التي يتضمنها قطاع السياحة، لاسيما التخصصات الأساسية الخمسة التي تدرِّسها الكلية، وهي: السياحة والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات وفنون الطهي، إضافة إلى منحهم الفرصة للتعرف إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها دبي باعتبارها وجهة سياحية وثقافية رائدة، من خلال برنامج حافل بالأنشطة الصفية التي يصاحبها المرح، إلى جانب تنظيم نزهات ورحلات ميدانية.

وينظم المخيم في الفترة من السابع إلى الـ18 من يوليو المقبل، إذ يمكن للطلبة الذين تراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً التسجيل. من جهته، قال المدير العام للكلية، عيسى بن حاضر: «نهدف إلى زيادة التوعية بالكلية وأنشطتها والدورات التدريبية المتنوعة التي تقدمها للطلبة من مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى توفير مجموعة من الخيارات المهنية التي تنتظر خريجي الكلية». وأشار إلى أن المخيم سيسهم في صقل شخصيات المشاركين، إلى جانب توسيع مداركهم بمختلف الجوانب المتعلقة بقطاع السياحة في دبي.