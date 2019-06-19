«واحدة حلوة» في افتتاح مهرجان المونودراما بقرطاج

المصدر: تونس - رويترز

في احتفاء نادر بفن الأداء المسرحي الفردي، أطلقت تونس، الليلة قبل الماضية، الدورة الثانية من المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، بمشاركة 27 عرضاً عربياً وأجنبياً.

وقدم المهرجان في الافتتاح على مسرح المركز الثقافي (محمود المسعدي) بوسط تونس العاصمة العرض المصري «واحدة حلوة»، من إخراج أكرم مصطفى، وبطولة ليليت فهمي، وإنتاج البيت الفني للمسرح.

وتشارك في المهرجان، الممتد حتى بعد غد، عروض من مصر والمغرب والجزائر وليبيا وتونس وسورية وفلسطين وموريتانيا وفرنسا وإسبانيا.

وتكرم الدورة الثانية الكاتب الفلسطيني توفيق فياض، والممثل التونسي عبدالغني بن طارة، ونقيب الفنانين العراقيين جبار الجودي، والممثل الجزائري هارون الكيلاني، والأكاديمي الليبي حسن قرفال.

وبجانب العروض الـ27 التي تتنافس منها 11 على جوائز المهرجان، يشمل البرنامج ثمانية عروض لمسرح الشارع، وخمس ورش عمل، وندوة عن «المونودراما في العالم العربي».