الجدة بيبا.. أكبر معمّرة أوروبية ترحل عن 116 عاماً

المصدر: روما - د.ب.أ

توفيت جوسيبينا روبوتشي، أكبر معمّرة أوروبية، وثاني أكبر معمّرة على مستوى العالم، أمس، عن عمر ناهز 116 عاماً، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وقال ألفونسو دالويسو، عمدة بلدة بوجيو إمبيريال في جنوب إيطاليا، حيث عاشت الراحلة: «نحن حزينون، ولكننا في الوقت نفسه فخورون بها كمواطنة». ووضع دالويسو صورة سوداء على صفحته على موقع «فيس بوك»، تعبيراً عن حزنه على الفقيدة.

وولدت «نونا بيبا» أو «الجدة بيبا»، كما أصبحت معروفةـ في 20 مارس 1903. وأدرجت كثاني أقدم معمرة على قيد الحياة في العالم، بعد اليابانية كين تاناكا، التي تأتي في المركز الأول (116 عاماً أيضاً).

وظلت روبوتشي لسنوات تدير مقهى مع زوجها في البلدة الصغيرة الواقعة بإقليم أبوليا. ورُزقت بخمسة أبناء، وتسعة أحفاد، و16 من أبناء الأحفاد.