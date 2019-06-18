«صائدة الثلوج».. يولد الكهرباء من الثلج المتساقط

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

اخترع عالمان من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس جهازاً يولد الكهرباء اعتماداً على الشحنات الناتجة عن مصدر وافر، وهو الثلج المتساقط.

ووفقًا لمجلة «بوبيولار ساينس»، يأمل الباحثون بأن يتمكن طراز أحدث من جهازهم من تشغيل محطات رصد جوي متنقلة أو أجهزة إلكترونية مؤقتاً خلال عاصفة ثلجية عندما لا تتوافر الطاقة الشمسية.

اسم الجهاز «سنو-تينج» «صائدة الثلوج» ويعمل بجمع الشحنة الموجبة للثلج مع السالبة في السيليكون، فعندما تتقابل المادتان، تتولد انفجارات كهربائية صغيرة. نشر بحث عن هذا الاختراع في مجلة نانو إنرجي مطلع هذا الشهر.

حتى الآن، لا يزيد الجهاز المبتكر على برهان على صحة الفكرة، وما زالت الطاقة التي ينتجها منخفضة جداً.

وصرح ماهر القاضي أحد مبتكري الجهاز للمجلة «عندما تحرك قدمك على سجادة، تنتقل الشحنة من السجادة إلى جسمك، وإذا لمست بعدها مقبض باب معدنياً، ربما تشعر بصدمة كهربائية، وعلى هذا الأساس ولدنا الكهرباء».