«كريستيز» تتوقع مبيعات مجزية لبيكاسو

المصدر: لندن - رويترز

توقعت دار كريستيز للمزادات أن تجلب لوحات فن تجريدي للشكل الأنثوي رسمها بابلو بيكاسو وفيرنان ليجيه عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في مزاد يقام بعد غد.

ولوحة «امرأة جالسة» التي رسمها الفنان التكعيبي ليجيه في عام 1913 واحدة من خمسة أعمال رمزية تجسد امرأة جالسة، ويبلغ السعر التقديري المتوقع لهذه اللوحة 25 مليون جنيه إسترليني (31.56 مليون دولار).

وقال جيسون كاري رئيس قسم الفن الانطباعي والمعاصر في دار كريستيز، إن لوحة «رجل وامرأة» الخضراء التي رسمها الفنان الإسباني بيكاسو عام 1968 هي لوحة ذاتية له متلاحماً مع زوجته جاكلين. وأضاف أن قيمتها تقدر بما بين 10 ملايين و15 مليون جنيه.

كما تعرض الدار في مزاد «الفن الانطباعي والمعاصر» لوحة رسمها الفنان الفرنسي هنري ماتيس عام 1937 وتجسد شابة ترتدي ملابس عصرية اشتراها من أسواق في مدينة نيس، ومن المتوقع أن تجلب هذه اللوحة ما بين خمسة وثمانية ملايين جنيه.