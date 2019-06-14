«طيران الإمارات» ترعى موسماً جديداً من «ستارز أون بورد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتواصل «طيران الإمارات» مع عملائها في الشرق الأوسط، كما تتفاعل مع المجتمعات العربية حول العالم، من خلال رعاية موسم جديد من رحلات «ستارز أون بورد» البحرية.

ويجمع الحدث أشهر الفنانين العرب مع جمهورهم في مهرجان غنائي على مدار أربعة أيام في جزر الباهاما من 14 إلى 17 يونيو الجاري، ورحلة بحرية في 21 أغسطس المقبل انطلاقاً من برشلونة.

وسيحيي الحفلات الغنائية عدد من ألمع نجوم الغناء العرب. وتتعاون «طيران الإمارات» بشكل وثيق مع فريق عمل «ستارز أون بورد» في جميع الأنشطة، حيث يتوافق هذا المشروع «ستارز أون بورد» مع رؤيتها وسعيها الدائم إلى توفير تجارب متنوّعة لعملائها من جميع الأعمار، وتحقيق التواصل بينهم. وتعرض فعاليات «ستارز أون بورد» على شاشة تلفزيون «إم بي سي».

وتأتي هذه الرعاية في إطار إيمان الناقلة بأهمية دعم الفن والثقافة في العالم العربي، حيث ترعى «طيران الإمارات» «ستارز أون بورد» للسنة الخامسة على التوالي، باعتبار هذا المشروع منصّة تتيح لها التواصل مع عملائها والمجتمعات العربية في المهجر.