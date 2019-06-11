«غوغل» يحتفي بأحمد توفيق «عرّاب» أدب الرعب

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

احتفى محرك البحث «غوغل»، أمس الاثنين، بالذكرى الـ57 لميلاد الكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، الذي ولد في 10 يونيو 1962 بمدينة طنطا، التابعة لمحافظة الغربية في دلتا مصر، وتوفي في الثاني من أبريل العام الماضي، إثر نوبة قلبية.

ويعتبر توفيق، الذي عرف بلقب «العراب» أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب، والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي، حيث اشتهر بسلسلة «ما وراء الطبيعة»، التي صدرت عن المؤسسة العربية الحديثة منذ 1993 حتى 2014، وباعت أكثر من 15 مليوناً، بما يجعلها سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي. كما قام بتأليف عدد من السلاسل الأخرى مثل روايات عالمية للجيب وسفاري وفانتازيا. كما له تجارب في كتابة الرواية، ومن أبرزها رواية «يوتوبيا» التي صدرت في عام 2008، وتدور في أجواء سوداوية، وترسم ملامح متخيلة للحياة في مصر 2030، وانقسامها إلى طبقة غنية تعيش في مدينة منعزلة عن بقية الشعب، في حراسة أجنبية مشددة، ويعاملون البقية كالحيوانات.

واستطاع الدكتور أحمد خالد توفيق، الذي تخرج في كلية الطب عام 1985، وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997، أن يصل بكتاباته الشائقة وأسلوبه المتميز والساخر، وشخصياته الفريدة إلى قاعدة واسعة من الشباب، حتى اعتبر أديب الشباب الأول في الوطن العربي، وأحدثت وفاته في أبريل من العام الماضي صدمة عنيفة لمحبيه الذين أطلقوا عبر الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي سجلات عزاء، سجلوا فيها حزنهم على وفاته، مستشهدين بعبارات واقتباسات من كتاباته. كما عبر كثير منهم عن سعادتهم باحتفاء «غوغل» بالكاتب الراحل. من جانبها، أعلنت شركة Netflix في مايو الماضي، عن إنتاج مسلسل أصلي جديد من منطقة الشرق الأوسط مستوحى من سلسلة «ما وراء الطبيعة»، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتحمل الاسم نفسه، لتكون أولى أعمال Netflix من الدراما المصرية، وهي من إنتاج كل من محمد حفظي، وعمرو سلامة، الذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي للمسلسل. وفور إعلان Netflix الخبر، تسابق عشاق السلسلة على مواقع التواصل الاجتماعي لترشيح الممثل الذي يمكن أن يقوم بدور بطلها طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل، وتصدر الترشيحات الفنانين عبدالعزيز مخيون ونبيل الحلفاوي ويوسف الشريف.