«رحلة أوبرالية إيطالية» في الرياض

المصدر: الرياض - رويترز

تنظم وزارة الثقافة السعودية عرضاً موسيقياً لأوركسترا لاسكالا الإيطالية في مركز الملك فهد بالرياض بعنوان «رحلة أوبرالية إيطالية».

وتقدم الأوركسترا بقيادة المايسترو بيترو ميانيتي خلال العرض الذي ينظم يوم الجمعة المقبل ثماني مقطوعات كلاسيكية من روائع الفن الإيطالي في القرن الـ19.

يشار إلى أن أوركسترا لاسكالا تعد من أشهر دور الأوبرا في العالم، وتمتلك تاريخاً يمتد لنحو 250 عاماً، وهي حالياً المؤسسة الوحيدة التي تقدم التدريب في كل تخصصات الأوركسترا، السيمفونيات والأوبرا والباليه تحت إشراف موسيقيين مشهورين.