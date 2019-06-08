إيرينا شايك تنفصل عن كوبر بسبب ليدي غاغا

المصدر: دبي - وكالات

انفصلت عارضة الأزياء والموديل الشهيرة، إيرينا شايك، عن النجم برادلي كوبر، بعد أربع سنوات من الارتباط شكَّلا فيها واحداً من أهم ثنائيات المشاهير على مستوى العالم، إلا أن العلاقة انتهت أخيراً، بعدما تكهن العديد من المواقع، خلال الفترة السابقة، باقتراب هذا الانفصال الذي وقع أمس، وفقاً لمجلة بيبول، التي كشفت عن مغادرتها قصرها في مدينة لوس أنجلوس، قبل أن يكشف موقع الديلي ميل أن الثنائي انفصل رسمياً.

يأتي هذا الانفصال بسبب الخلافات التي نشبت بين الثنائي بسبب العلاقة بين كوبر وليدي غاغا، اللذين اجتمعا في فيلم واحد هو A Star Is Born، وارتبطا بقصة حب بينهما ظهرت جلية أثناء غنائهما في حفل الأوسكار، حيث ظهر على إيرينا مدى تأثرها بتلك العلاقة، ما تسبب في خلافات بينهما لم تنتهِ بنفي ليدي غاغا وجود أي علاقة عاطفية مع برادلي كوبر، حين أكدت أنها مجرد صديق.