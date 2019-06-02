رامز جلال.. من الشلال إلى «سبع البرمبة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كما حضر طوال شهر رمضان المبارك ببرنامج المقالب «رامز في الشلال»، يحضر الفنان المصري رامز جلال أيضاً على الشاشة الكبيرة خلال عيد الفطر المبارك، وذلك بفليمه الكوميدي الجديد «سبع البرٌمبة» الذي سيطرح في دور العرض الإماراتية والخليجية، بالتزامن مع عرضه في مصر.

وكشفت الشركة المنتجة عن البرومو التشويقي للفيلم، الذي يظهر من خلاله أكثر من شخصية إلى جانب أبطال العمل.

«سبع البرٌمبة» قصة وسيناريو وحوار لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة رامز، وبيومي فؤاد، وجميلة عوض، ونور قدري، ومها أبوعوف، ومحمد ثروت، ومجموعة من النجوم الشباب.

وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي، حول شخصية «جلال» الذي يجسدها رامز جلال، وهي شخصية لمهندس معماري مستهتر، يحاول الوصول لحبيبته التي تقوم بدورها الفنانة الشابة جميلة عوض، لكن كل محاولاته تفشل بسبب رفض والدها، إلى أن تخطر في باله فكرة انتحال الشخصيات خاصة وهو موهوب في التقليد، إذ يقوم بانتحال أكثر من شخصية منها ضابط شرطة حتى يصل لقلب حبيبته في إطار كوميدي.

يذكر أن رامز جلال يعرض له حالياً برنامج «رامز في الشلال» وحقق نسب مشاهدة عالية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

