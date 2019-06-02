ألوان وفنون تجمع زوّار جزيرة النور في العيد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت جزيرة النور، الوجهة السياحية والترفيهية والثقافية في إمارة الشارقة، أنها ستحتفل بعيد الفطر من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي تتيح لزوّارها قضاء أجمل الأوقات مع عائلاتهم وأصدقائهم في الجزيرة.

ويتضمن البرنامج خلال العيد سلسلة من ورش العمل الفنية والإبداعية التي يمكن أن يشارك فيها جميع أفراد العائلة، ومنها فعالية «#لوّن مجموعتنا» التي توفر لعشاق الرسم والتلوين فرصة ممارسة هوايتهم ورسم العديد من الأشكال الهندسية والمناظر الطبيعية والحيوانات، ويمكن للمشاركين أخذ لوحاتهم إلى المنزل ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغ الخاص بالفعالية.

كما توفر الجزيرة لعشاق الحرف اليدوية عبر الورش الحرفية فرصة صنع أعمال فنية خاصة بالعيد، مثل بطاقات المعايدة والفوانيس الورقية التقليدية. وتمنح جزيرة النور لزوارها خلال فترة العيد خصماً بقيمة 50% على التذاكر في زيارتهم الثانية.