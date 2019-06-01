«ابتسامة» المتطوعين.. تسعد 100 طفل قبل العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أضفت مبادرة «ابتسامة» التي نظمها عدد من المتطوعين بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية، البهجة على نفوس أكثر من 100 طفل من جنسيات عدة، بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك.

وركّزت المبادرة على قيم عام التسامح، التي هي انعكاس لمبادئ الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ التعايش وحب الخير والاهتمام بالآخرين.

وأتاحت المبادرة التي نظمت في الواحة مول، بدبي، للأطفال فرصة التسوق والحصول على هدايا العيد من برنامج «متطوعي أستر» و«ماكس»، وتخللتها أنشطة ترفيهية مختلفة مثل التلوين والرسم على الوجوه والحناء والمسابقات، مع منح جوائز رمزية للفائزين.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة المؤسس والعضو المنتدب، أستر دي إم للرعاية الصحية الدكتور أزاد موبين: إن «البرنامج يسعى إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة الأطفال؛ وبمناسبة عيد الفطر المبارك أردنا أن نضفي بعض الفرح والسعادة على وجوههم، ونأمل من خلال هذا البرنامج أن نتواصل مع الأطفال في كل مكان لإحداث تأثير في حياتهم، وجعلهم يبتسمون».

من جهته، شكر المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية في عجمان، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، المتطوعين على مبادراتهم الإنسانية، مضيفاً: «سعداء بهذه الشراكة مع (متطوعي أستر) لرسم ابتسامة على وجوه الأطفال، إذ نؤمن بقوة التعاون مع كل الجهات لمساعدة الفقراء والمحرومين، خصوصاً الأطفال من الفئات المحتاجة».

وشهدت المبادرة دعماً من أكثر من 100 متطوع كانوا متحمسين لإضفاء البهجة على وجوه الأطفال، وإسعاد الصغار الذين ينتمي بعضهم إلى فئة الأيتام، وآخرون إلى أسر متعففة تم إنقاذهم من المصاعب من بلدان عدة، وتقوم هيئة الأعمال الخيرية في عجمان برعايتهم، وتحسين ظروفهم وتوفير بيئة صحية توفر سبل الحياة الكريمة لهم.

أزاد موبين:

«نأمل أن نتواصل مع الأطفال في كل مكان لإحداث

تأثير إيجابي في حياتهم».

خالد الخاجة:

«نؤمن بقوة التعاون مع كل الجهات لمساعدة

جميع الفئات المحتاجة، خصوصاً الأطفال».