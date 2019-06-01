مصادرة تمثالين مزيّفين في معرض بصقلية

المصدر: روما - د.ب.أ

صادرت شرطة حماية التراث الثقافي في إيطاليا، أمس، تمثالين زائفين ينسبان إلى الرسام السويسري ألبرتو جياكوميتي، من معرض في صقلية. وقالت الشرطة إنه تبين أن «ستاندنينغ نيود» و«ومان وكينغ»، هما نسختان زائفتان لقطع جياكوميتي الأصلية، وتحملان توقيعين مزوّرين. وكانت الأعمال الفنية ضمن 100 تمثال في معرض «سيسلوبيك ا- من رودين إلى جياكويمتي» الذي بدأ في 27 مارس الماضي ويستمر حتى 30 أكتوبر المقبل. وفي فضيحة مماثلة، ولكن أكبر، ترجع لعام 2017، صادرت شرطة الفنون أكثر من 12 لوحة مزيفة لأعمال موديلياني من معرض في مدينة جنوى.