«جدول دبي».. مزدحم بالحفلات والفعاليات في يونيو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشهد شهر يونيو المقبل، الذي يتضمّن عطلة عيد الفطر المبارك، العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، وكذلك الكثير من العروض الترفيهية والكوميدية، ولاسيما مع افتتاح صالات ومرافق جديدة تحتضن هذه العروض العالمية التي سيشارك فيها نخبة من الفنانين المشهورين من حول العالم. فيما تتيح منصّة «جدول فعاليات دبي» Dubai Calendar لزوّارها فرصة الاطلاع على أبرز هذه الحفلات والعروض التي تقام في المدينة، وكذلك إمكانية شراء تذاكر تلك الأحداث.

وينطلق موسم الفعاليات الترفيهية مع احتفالات «العيد في دبي»، حيث تستضيف الإمارة، خلال عيد الفطر المبارك حفلات غنائية لنجوم الفن، من بينهم الفنان تامر حسني، الذي سيحيي حفله في «دبي أوبرا» مساء السادس من يونيو المقبل، إضافة إلى حفل النجمين وائل كفوري وراغب علامة، الذي سيقام في السابع من يونيو بفندق ومركز مؤتمرات «لو ميريديان دبي».

وتستضيف صالة «كوكاكولا أرينا» - أكبر قاعة مغطاة متعددة الأغراض في دبي، ومجهزة بنظام صوتي حديث وشاشات LED تمتد على مساحة 400 متر مربع، وسيتم افتتاحها رسمياً في السادس من يونيو - الكوميديان والنجم العالمي الشهير، راسل بيترز، ضمن جولته العالمية بعنوان «ديبورتد». كذلك ستستضيف «كوكاكولا أرينا» حفل فرقة «مارون 5» الشهيرة بتاريخ 14 يونيو، وقد بيعت كل تذاكره، ويتم الاحتفاء بعودة الفرقة إلى دبي بعد ثمانية أعوام من زيارتها الأولى للمدينة.

كما ستستضيف دبي، خلال أشهر الصيف، مجموعة متنوعة من الأمسيات الكوميدية التي سيحييها نجوم بارزون، من أمثال البريطاني آلان دافيس، الذي سيقيم عرض استاند أب كوميدي، وسيصحب جمهوره، يوم 14 يونيو، في رحلة من الضحك على مسرح دبي أوبرا. وسيقدم الكوميدي المشهور، ألفي براون، عرضاً في «ذا لافتر فاكتوري»، المركز الأقدم في دبي لعروض الاستاند أب كوميدي، وذلك بمناسبة ذكرى إطلاقه الـ23، إضافة إلى عروض أخرى تجري من 13 حتى 21 يونيو في مواقع مختلفة من الإمارة، مثل فندق موفنبيك شاطئ جميرا دبي، وجراند ميلينيوم دبي، وهيلتون دبي شاطئ جميرا، وفندق تريب باي ويندهام. ومن جهته، يحيي الفنان الكوميدي الهندي المشهور، فارون ثاكور، أمسيات كوميدية رائعة على مسرح مدرسة الإمارات الدولية، مدتها 30 دقيقة من الضحك المتواصل في إطار فعاليات «فرونت رو لافتر نايتس».

تستضيف دبي أوبرا، في شهر يونيو، فعاليات مميزة تجذب مختلف فئات الجمهور، ومن بينها حفل كاترين فينتش، في 12 يونيو، وهي من أشهر عازفات القيثارة في جيلها. حيث ستقدم لجمهورها معزوفات لأشهر المؤلفين الموسيقيين من أمثال باخ، ودوبوسي، وفوري، إلى جانب مقطوعات موسيقية تقليدية خاصة بمنطقة وايلز. وتقدم فرقة «نوفيل فاغ» الفرنسية، في 25 يونيو، حفلاً موسيقياً لليلة واحدة فقط، ضمن جولتها العالمية بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ15. كما تُقدم فرقة «أستاذ شجعات خان» في 22 يونيو عرضاً يمتزج فيه الأداء الصوفي والغزلي والشعبي.

تطبيق ذكي

يستطيع محبو الحفلات والعروض الحيّة الاطلاع على الفعاليات التي تقام في أنحاء المدينة، عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي، المرجع الأمثل للزائر والمقيم لمعرفة كل ما يجري من أحداث وفعاليات في دبي، ويتيح إمكانية شراء التذاكر بسهولة وأمان. ويسهم تنوّع جدول الفعاليات الفنية والترفيهية في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عائليةً مفضلة على مدار السنة.

«كوين إليزابيث 2»

تستضيف سفينة «كوين إليزابيث 2» على مدار يومي 26 و27 يونيو المقبل، أمسية موسيقية وغنائية على متنها، وسيتم خلالها الاحتفاء بفرقة «أبّا» التي ستقدم أهم أغانيها. ويمكن للزوار والمقيمين العودة بالزمن إلى حقبة السبعينات، من خلال ما يتضمنه العرض من أزياء قديمة ورقصات وإيقاعات موسيقية فريدة. ويُحيي النجم الفلبيني، أرنيل بينادا، المغني الرئيس في فرقة «جورني»، حفلاً موسيقياً في مركز دبي التجاري العالمي، يوم 14 يونيو، حيث سيستمتع جمهوره بما سيقدم من روائعه الغنائية، من بينها «باين إن ماي هارت»، و«إياك كا رين» وغيرهما.

