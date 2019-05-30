7.5 ملايين دولار لألماسة وردية

المصدر: هونغ كونغ - رويترز

جلبت ألماسة على شكل علكة الفقاعات، وتتميز بلونها الوردي الضارب إلى الأرغواني، أكثر من 7.5 ملايين دولار لدى بيعها في مزاد أُقيم في هونغ كونغ، نظمته دار مزادات كريستيز آسيا.

يأتي بيع الخاتم الذي يحمل الألماسة الوردية اللون، ضمن المزاد الذي تنظمه كريستيز لبيع المجوهرات، والذي يقول القائمون عليه إن إجمالي قيمة مبيعاته تتجاوز 44 مليون دولار.

وأوضح خبير الألماس ورئيس إدارة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «كريستيز»، فرانسوا كورييل، أن لون الألماسة زاد قيمتها، واصفاً إياه بأنه أقوى لون وردي يراه على مدار حياته العملية، كخبير في كريستيز، والتي تمتد إلى 50 عاماً.