شخصيات «شعبية الكرتون» تعيّد في «سوق التنين 2»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «سوق التنين 2» في دبي أنه سيحتفي بعيد الفطر المبارك بالعديد من العروض الترفيهية الحية للشخصيات الكرتونية المحبوبة من مسلسل «شعبية الكرتون» الإماراتي، علاوة على العروض الترفيهية المتجوّلة، وسوق مخصصة لألعاب الأطفال وسوق السفر وغيرها من الفعاليات الترفيهية.

وسيحتضن الطابق الأرضي أجندة فعاليات «سوق التنين» في أجواء احتفالية، وسط العديد من العروض والصفقات في سوق الألعاب وسوق السفر. سيقدم «سوق التنين 2» خلال اليوم الأول من عيد الفطر عروض «شعبية الكرتون» المستوحاة من المسلسل الكرتوني الشهير، وستحظى العائلات والأطفال بأوقات ممتعة في مشاهدة مقاطع فكاهية مضحكة لـ(شامبيه وعفاري وعتوقة وبومهير)، وسيلي العرض فقرة لإلقاء التحية والتقاط الصور مع الشخصيات الكرتونية.