استطلاع: الآباء لا يمانعون أن يشعر أطفالهم بالملل

المصدر:
  • برلين - د.ب.أ
التاريخ:

أعرب غالبية الآباء في ألمانيا في استطلاع للرأي عن عدم ممانعتهم أن يشعر أطفالهم بالملل أحياناً في حياتهم اليومية. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، أن 53% من الألمان وافقوا «تماماً» على مقولة: «من الجيد لتطور الأطفال أن يكون لديهم أحياناً فترات لا يفعلون فيها شيئاً أو أن يشعروا بالملل أحياناً»، وأيدها «إلى حدٍّ ما» نحو 25% من الذين شملهم الاستطلاع، بينما عارضها 7% فقط. وفي إشارة إلى يوم اللعب العالمي الموافق اليوم، ذكرت منظمة «إغاثة الأطفال» الألمانية، أن الموقف الإيجابي للآباء تجاه تحديد الأطفال بأنفسهم قضاء أوقات الفراغ لا يتوافق - بحسب تقييمهم - مع نمط الحياة اليومية المنظم لكثير من الأطفال. وذكرت المنظمة أنه لا يتبقى في الغالب سوى وقت قليل في الحياة اليومية للأطفال من أجل التشارك الاجتماعي واللعب الحر والاحتكاك بالطبيعة.

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