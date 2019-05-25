6 وفيات بموسم التسلق الربيعي في «إيفرست»

المصدر: كاتماندو - د.ب.أ

أعلن مسؤولون، أمس، وفاة ثلاثة من متسلقي الجبال الهنود فوق جبل إيفرست، ما يرفع حصيلة الوفيات هذا الموسم فوق أعلى جبل في العالم إلى ست.

وقال بابو شيربا، وهو منظم رحلات تسلق، إن متسلقاً هندياً يدعى نيهال باجوان، كان ضمن رحلة تسلق من فردين، وتوفي في المعسكر الرابع بعد النزول من القمة في وقت متأخر أول من أمس.

وأضاف شيربا: «وصل (نيهال) إلى القمة، ولكن قواه وهنت خلال رحلة النزول. وأعاده أربعة من مرشدي الشيربا إلى أدنى المخيم، حيث توفي داخل الخيمة».

بينما قال ميرا أتشاريا، وهو مسؤول في هيئة تنشيط السياحة النيبالية، إن كالبانا داس، وهي امرأة هندية (53 عاماً)، كانت ضمن رحلة تسلق لنساء من ثلاث دول، توفيت أول من أمس.

وأضاف أتشاريا أن أنجالي كولكارني (53 عاماً)، التي كانت عائدة من القمة مع زوجها شاراد كولكارني، توفيت خلال رحلة النزول الأربعاء الماضي.

وكان متسلقان أميركي وهندي توفيا خلال رحلة النزول من قمة إيفرست في وقت سابق الشهر الجاري، وفقد متسلق إيرلندي، يعتقد أنه فارق الحياة فوق الجبل.

وقال شيربا، وهو المدير العام لشركة «بيك بروموشن» إن الاكتظاظ تسبب في انسداد المسار من المخيم الرابع فما فوق. وأضاف: «كان الجميع يريدون التسلق في اللحظة نفسها».

ويحاول مئات المتسلقين سنوياً الوصول إلى قمة إيفرست وغيرها من قمم جبال الهيمالايا، خلال موسم التسلق الربيعي، الذي يستمر من أبريل حتى مايو. وتودي الجبال بحياة العديد من المتسلقين سنوياً.