الهند تطلق قمراً لمراقبة الكرة الأرضية

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إسرو)، أمس، إطلاق قمر اصطناعي لمراقبة الكرة الأرضية، من شأنه تعزيز قدرات نيودلهي على المراقبة.

وأفادت وكالة «بريس تراست أوف إنديا» بأنه جرى إطلاق مركبة «بولار» من منصة إطلاق مركز ساتيش داوان الفضائي، وعلى متنها القمر الذي يبلغ وزنه 615 كيلوغراماً.

وأطلق القمر «رادار اميجينج ستالايت - تو بي»، الذي يهدف لخدمة مجالات المراقبة والزراعة ودعم إدارة الكوارث، بنجاح في مساره بعد 15 دقيقة و30 ثانية من إطلاقه.

وقال مدير المنظمة، كيه سيفان: «في هذا القمر، أطلقنا تكنولوجيا أخرى جديدة معقدة للغاية، هذه التكنولوجيا ستكون تكنولوجيا المستقبل».

وفي ما يتعلق بالمهام المستقبلية، أضاف أن «المهمة المقبلة (شاندرايان 2) ستكون مهمة بارزة للهند، ستكون الأكثر تعقيداً في المنظمة، ما بين التاسع و16 يوليو المقبل».