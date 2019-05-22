«غينيس مصر»: تسجيل جسر روض الفرج خطوة مبشّرة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشريك الرسمي لـ«غينيس» للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام)، أحمد مقلد، أن تسجيل جسر روض الفرج المصري في موسوعة «غينيس» خطوة مبشّرة، لها مردود إيجابي على المستوى العالمي، معرباً عن سعادته بتسجيل الجسر في الموسوعة، كأعرض جسر ملجّم في العالم. وتوقع مقلد أن يصبح الجسر معلماً ومزاراً سياحياً، مشيراً إلى أن مصر تمتلك العديد من المشروعات الكبرى، التي يمكن تسجيلها في غينيس. وأضاف أن تسجيل أرقام قياسية مصرية، هو دليل على قوة مصر وريادتها ومكانتها العالمية، معتبراً أن محور روض الفرج بمراحله المختلفة، يعد تحدياً جديداً للمصريين نجحوا فيه ببراعة، ويوضح مدى قدرتهم على تنفيذ مشروعات عملاقة غير عادية، خصوصاً إذا أضيف لها عامل زمن تنفيذ المشروع.