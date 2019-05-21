«كان» يكرِّم آلان ديلون بسعفة فخرية

المصدر: كان - رويترز

تسلم الممثل الفرنسي آلان ديلون جائزة السعفة الذهبية الفخرية، تقديراً لمسيرته الفنية التي امتدت 60 عاماً، في مهرجان كان السينمائي الدولي. وأدت وسامة ديلون، وأدواره في الأفلام الرئيسة بالسينما طوال الستينات والسبعينات، إلى جعله رمزاً في فرنسا، وقد استقبل بحفاوة كبيرة من قبل الجمهور، خلال احتفال خاص في مهرجان كان.

وأثار قرار تكريم ديلون، البالغ من العمر 83 عاماً، جدلاً، لاسيما خارج فرنسا، ونُشر التماس على الإنترنت في الولايات المتحدة، جمع أكثر من 25 ألفاً و500 توقيع. وقال ديلون، في كلمة أمام المهرجان: «إذا كان هناك شيء واحد أنا فخور به بشكل حقيقي فهذا الشيء الوحيد هو مسيرتي المهنية، وهذه السعفة الذهبية منحت لي من أجل مسيرتي، وليس لشيء آخر، وهذا هو سبب سعادتي وسروري ورضاي».

وتسلم ديلون الجائزة من ابنته أنوشكا ديلون. وقام ديلون ببطولة أفلام من بينها «الفهد» (ليوبارد)، للمخرج لوتشينو فيسكونتي، الذي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان عام 1963.