«بهارات» و«طبخ أول» و«زاد» و«شعبيات».. جولة في المطبخ الإماراتي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تصطحب هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون متابعيها من خلال باقة من برامج الطهي، في رحلة تعرفهم بأشهر الأطباق الشعبية التي ينفرد بها المجتمع الإماراتي، وتتزين بها الموائد الرمضانية. وتقدم الهيئة من خلال برامج الطهي المتنوعة التي تعرض على مختلف قنواتها وإذاعتها المحلية، فرصة للمشاهدين للتعرف إلى الأكلات الشعبية في الإمارات، التي تتميز بتنوعها، فضلاً عن طعمها الطيب، ورائحتها الزكية المميزة، والتي تتسيد مائدة رمضان وتتزين بها، ومن أشهرها اللقيمات والهريس والثريد التي تفضلها الغالبية بعد الصيام في الشهر الكريم، وغيرها من الأطباق الشعبية.

«الليوان»

يجوب برنامج «الليوان»، الذي يستمر على مدار نصف ساعة، بمشاهدي الشرقية من كلباء في المنطقة الشعبية، ويعرف المشاهدين إلى أشهى المأكولات الشعبية التي تشتهر بها الإمارات، وتحديداً المنطقة الشرقية، التي ترتبط بشكل وثيق بالبيئة الإماراتية، واقترنت بها صفات الكرم وحسن الضيافة، وحافظت على عاداتها وتقاليدها، على الرغم من تغير أسلوب الحياة، واختلاف الكثير من تفاصيلها.

«بهارات»

يتنقل البرنامج الترفيهي «بهارات» إلى المطابخ المتنوعة التي تزخر بها إمارة الشارقة، ليعرف المقيمين وزوار الإمارة بأشهر وأطيب الأطباق، وطرق صناعة أبرز الوجبات والحلويات، بما ينسجم مع طبيعة الشهر الفضيل، ويضيف إلى المائدة الإماراتية والعربية أغنى الأطباق وأكثرها شهرة، التي تقدمها هذه المطاعم على مائدتها، ويدعوهم للذهاب إليها وتجربتها.

«طبخ أول»

يحظى مشاهدو الشرقية من كلباء، عبر برنامج «طبخ أول»، باستكشاف النكهات المميزة لأهم الوصفات والمأكولات الشعبية الإماراتية، التي تشتهر بها مدن المنطقة الشرقية، مثل كلباء، وخورفكان، ودبا الحصن، وشيص، ونحوة، ووادي الحلو، والتي يتم طهوها على الحطب، ضمن أجواء مفتوحة، تحاكي الحياة البسيطة، وتربط المشاهدين بصور جمالية عن طبيعة حياة القدماء.

«زاد البدو»

منذ القدم وحتى الآن تزخر مائدة أهل البادية بالأطباق والأصناف الشهية، وتعرِّف قناة الوسطى من الذيد، عبر برنامجها «زاد البدو»، مشاهديها بتاريخ الأكلات الشعبية وطرق تحضيرها، وما اشتهرت به المائدة البدوية من أطباق وأصناف مأكولات شهية، ويشكل البرنامج جسراً ثقافياً يصل الأجيال الجديدة بالأسلاف والأجداد، ويطل البرنامج على مشاهديه بتوليفة جاذبة وبسيطة، تجمع ما بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، ويعرض البرنامج طوال أيام الشهر الفضيل يومياً الساعة 11 صباحاً، ويعاد بثه في تمام الخامسة عصراً.

«شعبيات»

في كل رحلة نكهة مختلفة، ولكل طبق مذاقه الخاص، يتعرف إليها مستمعو إذاعة الشارقة في برنامج «شعبيات»، الذي يقدمه الشيف السعودي هشام باعشن، ويقدم مجموعة من الأطباق الشعبية المحلية والعربية والعالمية، طوال أيام الشهر الفضيل في تمام الساعة الـ11:55 صباحاً، ويعاد في 4:15 مساءً.

«الوسطى» تُعرّف مشاهديها بتاريخ الأكلات التراثية.

السعودي باعشن يقدم مجموعة من الأطباق الشعبية.