جديد رمضان في دبي هذا الأسبوع.. بازار وعروض بالجملة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع انتصاف شهر رمضان المبارك، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن العروض الترويجية والفعّاليات الترفيهية والوجهات الرمضانية التي تثري تجارب الزوار خلال الفترة المقبلة، والتي تتنوع لترضي الجميع، خلال «رمضان في دبي».

بازار رمضان الكبير

يعود بازار رمضان الكبير هذا العام في الفترة من 21 مايو الجاري وحتى الأول من يونيو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ليقدّم عروضاً على الملابس والعطور والألعاب وغيرها، ليمنح المقيمين والزوّار الفرصة للحصول على هدايا العيد بأفضل الأسعار.

جولة فنية في «جميل»

يمكن لعشّاق الفنون والثقافة الاستمتاع بجولة حصرية في مركز جميل للفنون بدبي في 21 مايو الجاري، تليها جلسة وفرصة لقاء الفنانة المختصة بالحنّاء الدكتورة عذراء خميسة.

حديقة لاجونا المائية

احتفالاً بالذكرى الأول لانطلاقها، تمنح أحدث حديقة مائية في دبي عشّاق الإثارة عرضاً خاصاً خلال شهر مايو الجاري، إذ يمكن الحصول على تذكرة دخول للأطفال دون 12 عاماً بسعر درهم واحد فقط مع كل تذكرة دخول للبالغين.

سوق «فابولا»

يستضيف مدينة مول سوق «فابولا» الرمضاني طوال الشهر الفضيل ليقدّم الفرصة للباحثين عن الصفقات للحصول على هدايا العيد لأحبائهم أو لأنفسهم بأفضل الأسعار.

إقامة في فندق هيلتون جاردن إن

للباحثين عن الاسترخاء خلال شهر رمضان، يقدّم فندق هيلتون جاردن إن في مول الإمارات عرضاً خاصاً على أسعار الغرف، حيث يمكن الإقامة في الفندق بسعر 225 درهماً للشخص الواحد، شاملاً الفطور أو السحور في الغرفة.

خيم رمضانية

ينظم العديد من الفنادق في دبي خيماً رمضانية ترحّب بالضيوف على الإفطار والسحور. ويمكن الاستمتاع بألذ النكهات في خيمة فيروز الرمضانية في فيرمونت النخلة، ومطعم الحظيرة في منتجع وسبا باب الشمس، وخيمة فندق ميدان الرمضانية، وقاعة الفلك في برج العرب، وأساطير في أتلانتس النخلة، ومطعم طاولة إكس في إنكيد، وإفطار دبي أوبرا، وغيرها.