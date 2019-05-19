مطعم «معجزة» تحت الماء.. محجوز بالكامل حتى نهاية سبتمبر

المصدر: أوسلو - د.ب.أ

على بعد ساعة جنوب كريستيانساند على الساحل الجنوبي للنرويج، يقع مطعم غريب يحمل اسم «أندر» (أو تحت)، وتعني بالمصادفة أيضاً «معجزة» باللغة النرويجية.

وقال مالكا المطعم، الذي يوجد على عمق أكثر من خمسة أمتار تحت مستوى سطح البحر، في لينديسنيس، الأخوان جاوت وستيج أوبوستاد، إن هذا ما يمثله مطعمهما بالضبط: «فلم يكن أحد يتوقع أن يكون هناك مطعم تحت الماء هنا في الشمال، وبهذا المعنى فهو معجزة».

وأثار افتتاح «أندر»، في بداية شهر أبريل الماضي، إعجاب روّاده ليس فقط بطعامه، ولكن أيضاً بهندسته المعمارية، فمن الخارج، يبدو كأنه علبة حذاء خرسانية غارقة.

وتأتي القائمة المكونة من 18 صنفاً من الطعام، بنحو 230 يورو (260 دولاراً) للفرد. لكن هذا لا يمنع العملاء من التدفق على المكان، الذي في نهاية أبريل الماضي، كان قد حجز بالفعل حتى نهاية شهر سبتمبر.

ويأمل مالكا المطعم أن يتناول الطعام به ذات يوم أحد المسؤولين عن اختبار جودة الطعام في المطاعم المختلفة، مشيرين إلى أن المطعم يطمح إلى الحصول على جائزة النجوم - نجوم ميشلان، التي تمنح للمطاعم المتميزة.