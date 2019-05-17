سعيد بن حمدان يكرّم خريجي مدرسة الأرقم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، خريجي الدفعة الـ15 من طلاب الثانوية العامة في مدرسة الأرقم الخاصة، خلال الاحتفال الذي نظمته المدرسة، أخيراً، بقاعة جامعة الغرير في دبي بحضور عدد من القيادات التربوية، وأولياء أمور الطلبة، وإدارة المدرسة.

وهنأ الشيخ سعيد بن حمدان الخريجين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية والعلمية.

من جهته، قال مدير المدرسة محمد علي عنبر إنه «من دواعي سرورنا أن يتزامن حفل تخريج الدفعة الـ15 مع اطلاق اسم عام التسامح على عامنا الأكاديمي»، معرباً عن شكر إدارة مدرسة الأرقم للشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم لرعايته حفل المدرسة، مشيراً إلى أن استجابته تمثل دعماً لرسالة المدرسة وجهود القائمين عليها. ووجّه مدير المدرسة كلمة لخريجي الدفعة الـ15 معرباً فيها عن شكره لاختيارهم مدرسة الأرقم، متمنياً لهم استمرار نهل العلم والنجاح في حياتهم.

من جانبه، رحب رئيس جامعة الغرير، الدكتور باسم الذهبي، بالشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، منوهاً الى حرصه على رعاية حفل المدرسة كل عام، متمنياً مستقبلاً أفضل للخريجين في اختيارهم التخصصات التي تنفع أوطانهم وتخدم رغباتهم وتطلعاتهم لمستقبل أفضل. وأعرب الخريجون عن سرورهم بهذا اليوم الذي يعتبر محوراً أساسياً في بناء مستقبل زاهر.