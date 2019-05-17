«إماراتنا خير» تبدأ أولى مبادراتها لتعزيز روح التسامح في المجتمع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

برعاية وحضور الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم، رئيس جمعية سواعد الخير، نظّمت مؤسسة «آر سي جي للإعلام» إفطاراً خاصاً للأطفال الأيتام من جمعية سواعد الخير والهلال الأحمر الإماراتي وعدد من الجهات الخيرية في الدولة.

وتهدف «إماراتنا خير» إلى تعزيز روح التسامح والتكافل والتعايش المجتمعي بين كل الأطياف والأعمار والفئات المجتمعية في الدولة. واشتمل الإفطار الذي أقيم في مطعم الفينيق في دبي على عدد من المسابقات والفقرات الترفيهية للأطفال الأيتام، إضافة إلى توزيع الهدايا والألعاب، ما أضفى البهجة والسرور على الأطفال.

وقالت الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم، إن «مناسبة عام زايد التي أطلقت من خلالها حملة إماراتنا خير، كانت خير عام لتعريف الأجيال الحالية والمقبلة بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العريق».

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة «آر سي جي»، فرح عبدالحميد، إن فكرة الحملة جاءت من الواقع الذي نعيشه بشكل يومي في الإمارات كمقيمين ومواطنين متحابين على هذه الأرض الطيبة، لنؤكد من خلال الحملة على قيم التعايش والتكافل المجتمعي والرحمة، ومفاهيم العطاء والتسامح والإنسانية والإيجابية، التي غرسها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بين كل شرائح المجتمع.