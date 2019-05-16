وجبات خالية من الكربون في كاليفورنيا قريباً

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

ستتاح الفرصة قريباً لمرتادي المطاعم في الساحل الغربي من الولايات المتحدة الأميركية، للتخلص من بعض إحساسهم بالذنب تجاه المناخ في مطاعم كاليفورنيا، التي تعهّدت بخفض انبعاثاتها من الكربون إلى الصفر. وبموجب برنامج جديد أعلنته الولاية، أوائل الشهر الجاري، سيتسنى للزبائن الاختيار من قائمة من المأكولات الخالية من الكربون، التي تتعهد بالتخلص من الانبعاثات المرتبطة بوجباتهم بتمويل مشروعات خفض الغازات المسببة للأثر الصوبي في مزارع كاليفورنيا. وستمرّ المطاعم المشاركة إما بعملية تحقق لإعلان خلوها من الكربون، أو إضافة كلفة بنسبة 1% إلى فواتير الزبائن، التي ستدفع للمزارعين وأصحاب المزارع للانتقال إلى ممارسات صديقة للبيئة. وستدعم الأموال وسائل حراثة أكثر اعتدالاً وتغطية المحاصيل، وغيرها من الإجراءات. وسيحصل المزارعون على 10 دولارات عن كل طن كربون يزال من الغلاف الجوي.