مادونا: الهواتف دمّرت علاقتي بأطفالي

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

كشفت المغنية العالمية، مادونا، أن الهواتف دمرت علاقتها بأبنائها، معترفة بأنها نادمة على منحهم إياها. ولدى نجمة البوب ستة من الأبناء والبنات: لورديس (22 عاماً)، وروكو (18 عاماً)، وديفيد وميرسي (13 عاماً)، وإستر وستيلا (ستة أعوام).

وقالت مادونا لمجلة «فوج» البريطانية: «لقد أخطأت عندما أعطيت هواتف محمولة لأطفالي الأكبر سناً عندما كانوا في سن الـ13، فقد أنهيت (بذلك) علاقتي معهم بالفعل. ليس بشكل كلي، ولكن الهواتف أصبحت تمثل جزءاً كبيراً جداً جداً من حياتهم». وأضافت: «لقد أصبحوا شغوفين بالصور بشدة، كما بدأوا مقارنة أنفسهم بأشخاص آخرين، وهذا أمر سيئ جداً بالنسبة لنموهم». يذكر أن آخر ألبوم كان قد صدر لمادونا في عام 2015، وكان يحمل اسم «ريبل هارت»، (القلب المتمرد)، وهو نفس اسم آخر جولة فنية قامت بها أيضاً، والتي بدأتها في سبتمبر من عام 2015، وانتهت في مارس 2016. وكانت الجولة تهدف إلى دعم ألبوم «ريبل هارت»، وهو الألبوم رقم 13 لمادونا.