الملياردير المحب للفن يبيع لوحات

المصدر: طوكيو - رويترز

يعتزم قطب الموضة، الياباني يوساكو مايزاوا، عرض أعمال فنية بملايين الدولارات في المزاد، لأنه لا يملك المال. وقال مايزاوا، مؤسس موقع زوزو للتسوق عبر الإنترنت والرئيس التنفيذي للموقع، في تغريدة على «تويتر»، أول من أمس، إنه يعتزم بيع عدد من القطع الفنية في مزاد لدار «سوذبي» في نيويورك، في 16 مايو الجاري.

وألحق الملياردير المحب للفن بالتغريدة صورتين للوحتين، إحداهما للرسام إد روشاي، بسعر تقديري يراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار، والأخرى لوحة زهور للفنان آندي وارهول، بسعر تقديري بين 1.5 مليون ومليوني دولار.

وأضاف مايزاوا، أمس، رداً على سؤال عما إذا كان بيع اللوحات يرجع إلى أنه لا يملك المال: «نعم.. لا أملك المال أبداً لأنني دائماً أنفقه».

ولرجل الأعمال الياباني المحب للشهرة مغامرات شرائية سابقة، من بينها شراء لوحة للفنان جان ميشيل باسكيات بسعر 110 ملايين دولار، وتعاقده ليكون أول مسافر يذهب في رحلة خاصة حول القمر مع شركة سبيس إكس.

لكن طموحات مايزاوا اصطدمت بعقبات، بعدما واجهت أعماله سلسلة من الصعاب، إذ تراجع سعر سهم زوزو أكثر من النصف، كما ضعف الوضع النقدي للموقع الإلكتروني.