«الملك المحبوب» يوارى الثرى بجوار زوجته

المصدر: لوكسمبورغ - د.ب.أ

في جنازة رسمية حضرها ضيوف ملكيون، شيع، أمس، دوق لوكسمبورغ السابق، الدوق الأكبر جان. ويعد جان، الذي توفي في 23 أبريل الماضي، عن 98 عاماً، شخصية محبوبة تعرف بـ«الملك الهادئ». وكان جان ولي العهد، عندما نفيت عائلة لوكسمبورغ الملكية خلال الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية.

وانضم للحرس الأيرلندي بالقوات المسلحة البريطانية عام 1942، وشارك في عمليات إنزال نورماندي عام 1944. وبعد ثلاثة أشهر، استقبله شعبه استقبالاً حماسياً، عندما حررت قوات التحالف لوكسمبورغ. وشغل جان، في الفترة من 1964 إلى 2000، منصب دوق لوكسمبورغ، وهي الدوقية الوحيدة في العالم.

وحظي باحترام واسع النطاق لأسلوبه الحصيف وغياب الفضائح. ودفن جان في قبو كاتدرائية الأسرة، بجوار زوجته جوزيفين - شارلوت، التي توفيت في 2005.