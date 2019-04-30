«إنسايت» تسجل أول زلزال مريخي

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

نَشر حساب مركبة «إنسايت» (مركبة إنزال مريخية تابعة لوكالة ناسا) على «تويتر»، يوم الثلاثاء الماضي، تسجيلاً فيديويّاً تُسمَع فيه «قَعْقَعات خافتة يبدو أنها من باطن الكوكب»، أو بعبارة أخرى يبدو أنها لِأول زلزال مريخي نشهده على الإطلاق. ويبدو أن القَعْقعات الخافتة صادرة من باطن الكوكب، وهي حتى الآن خاضعة لفحْص فريقي فلْتُنصِتْ، وإنسايت ناسا.

وجاء في موقع «سبيس دوت كوم» أنه الرصد الأول على الإطلاق لزلزال مريخي، وقال فيليب لُجنون، الفاحص الرئيس لمقياس إنسايت الزلزالي «ما أروع أن نملك أخيراً دليلاً على أن المريخ مازال نشطاً زلزاليّاً! نتطلع الآن إلى نشر نتائج مفصَّلة بمجرد فراغنا من دراسة البيانات ونَمْذجتها».

ووصف بروس بانرديت، عالم الفيزياء الجيولوجية في مختبر الدفع النفاث التابع لـ«ناسا»، الحدث على أنه «فتح»، مضيفاً «نحن نسجل الأصوات الخلفية منذ فترة طويلة، وأخيراً جاء هذا الحدث ليدشِّن مجالاً جديداً هو علم الزلازل المريخية».

هذا الحدث المنتظر جاء ليدشِّن مجالاً جديداً هو علم الزلازل المريخية.