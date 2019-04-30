«سكيتش استديو».. صقل المواهب بـ«أكثر من فن»

المصدر: ديانا أيوب – دبي

بين نحت الطين وألوان الأكريليك يتيح «سكيتش استديو» للمواهب الشابة اكتشاف ميولها في الفن من خلال برنامج خاص يقوم على تقديم خمسة أنواع من الفنون تراعي الحواس الخمس، تنطلق من الرسم والتلوين لتصل الى النحت والموزاييك والطباعة. ولا يقتصر البرنامج الفني في الاستديو الذي افتتح أول دوراته أول من أمس في غاليري مطر بن لاحج على هذه الأنواع من الفنون، إذ يتم الانطلاق منها الى ممارسات أخرى من الفنون، منها التصوير والكروشيه وغيرها، ليتجسد من خلال كل هذه الورش شعارها وهو «أكثر من فن».

وعن هذا الاستديو الجديد، وما يحمله إلى المواهب، قالت مديرة الاستديو بثينة بن لاحج لـ«الإمارات اليوم»: «انطلق سكيتش استديو من خلفية تقوم على تاريخ طويل يعود لمرسم مطر، الذي انطلق في عام 1991 من قبل مطر بن لاحج، ويجمع الكثير من الأقسام إذ إن الفن المقدم لا ينحصر في مجال واحد، لكن الاستديو الجديد يناسب الجيل الجديد وفكره، ويحثهم على الإبداع». وأكدت بن لاحج أن الاستديو ينطوي على خمسة أقسام منطلقة من الحواس الخمس، هي الرسم والتلوين والطباعة والنحت والموزاييك، موضحة ان الدورات التي ستقام وورش العمل لن تنحصر في هذه المجالات، بل سيكون هناك دورات في الكروشيه والخياطة والتصوير، لأن أقسام الفنون لا تنتهي، فالشعار الذي يحمله «أكثر من فن».

مشرفين

ولفتت بن لاحج إلى أن التعليم اليومي يتيح للزوار الذين يأتون بشكل يومي التعامل مع أدوات الأقسام الرئيسة، لكن ورش العمل ستضم ما يزيد على هذه الأقسام، مع وجود مشرفين سيدربون المشاركين، بحيث يكون متاحاً لكل مشارك اختيار القسم الذي يريده، ويتم توفير الأدوات له، دون تلقينه، فالتعليم في الدورات بين فترة وفترة، لكن الهدف الرئيس من الاستديو هو توفير الأدوات له وتركه يبدع، كما أن «سكيتش كافيه» كانت تحمل فكرة مشابهة من خلال كوب القهوة الذي يقدم مع الألوان يترك للناس تلوين أكوابهم والابداع فيها.

ولفتت بن لاحج الى ان ورش العمل التي ستقام ستكون مجدولة بين فترة وأخرى، وهناك مجموعة من الأساتذة سيشرف عليهم فنانون من مجالات عدة، بحيث من الممكن أن يتم استقدام فنانين من خارج الدولة للإشراف على ورش العمل. ورأت أن هذه الدورات من شأنها أن تزيد من موهبة الأشخاص المشاركين، فالموهبة يمكن أن تصقل من خلال المعلومات الأساسية التي تقدم لها. وعن الفئة التي تجذبها ورش العمل، قالت بن لاحج: «كان لدينا كافيه خاص، وقد جربنا من خلالها جذب الناس، وكان يحضر إلينا الأطفال والشباب والكبار، ومن يأتون لهم الحرية الكاملة للرسم والإبداع، ولكن 90% من تطور الكافيه كان من الناس والحضور، وهنا نتوقع أن نجذب كل الفئات أيضاً». وأكدت أنهم الى جانب هذه الدورات يوفرون الاستشارات للفنانين المبتدئين، وتقديم الاستشارة حول التقنيات التي يمكن اعتمادها والألوان وأسلوب الرسم.

طين وخيال

الفنانة نوارة مصطفى أشرفت على المشاركين في قسم النحت في اليوم الأول، وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «نسعى الى اتاحة الفرصة للمشاركين التعامل مع الطين، والانطلاق من أشكال مجردة، وليست تجسيدية، فأقترح عليهم بعض الأشكال، لاسيما ان الطين مادة جديدة بالنسبة اليهم، والتعاطي معها سيتطلب بعض الوقت، الى جانب الخيال الذي يلعب دورا رئيسا في كيفية صناعة الأشكال، فكل شخص سيضع لمساته وروحه في القطعة التي يعمل عليها». ونوهت مصطفى بأن التجربة التي يقومون فيها هي التي تفرض مدى شعورهم بالرضا والسعادة ومتابعتهم في مجال الفن، موضحة أن المرأة في الشرق بدأت تتعرف إلى الفن أكثر من السابق، فالأنثى لطيفة وتستخدم الألوان لتعبر أكثر من الرجل، وان التعليم والمشاركة يرفعان من مستوى الحس الفني، ولهذا تكون مشاركة الإناث أكثر.

من جهتها أشرفت نور بهجت على المشاركين في مجال التلوين، فلفتت الى أنها قدمت تقنية سهلة لكل الناس بحيث يمكنهم تقديم ما هو متناظر من خلال الألوان ومع استخدام الشريط اللاصق، مشيرة الى ان الورشة تعتبر مقدمة للمواد والتقنيات، وتشجع المشاركين على التفكير بشكل مختلف وخارج الصندوق. وأكدت ان الشخص المبدع، يظهر نفسه في أي ظرف وفي أي مكان، وأن الشخصيات الخجولة تصبح أكثر قدرة على التفكير خارج المألوف، موضحة أن مشاركة الإناث أكبر من مشاركة الذكور، وربما هذا يعود الى تركيز الأنثى في التفاصيل، بينما الشباب يبدأون بالتفكير في الفن بعمر أكبر.

مشاركات

شاركت مجموعة من الفتيات في ورش العمل، وكان من بين المشاركات الإماراتية سنا علي التي أكدت أن مشاركتها في الدورة كانت بسبب حبها للفن سواء الأشغال اليدوية أو الخط العربي، فعلى الرغم من كونها درست في مجال بعيد عن الفنون، فإن فن الخط يجذبها على نحو كبير. ولفتت الى ان الدورة جعلتها تكتسب مهارة صناعة الأشكال الهندسية من الطين، لتنتقل منها الى صناعة اليد، موضحة أنها ترغب في تطوير مهاراتها في الخط العربي. وأكدت الإماراتية خولة الحمادي على أن مشاركتها في الورشة أتت بسبب موهبتها في الرسم، فسعت إلى صقل الموهبة على نحو أفضل. ونوهت بأنها تعلمت من الورشة كيفية دمج الألوان، وكيف تضع الطبقات الأولى الأساسية دون أن تمزج الألوان بشكل عشوائي، بل يكون المزج متدرجاً وفي سياق بصري مريح.

تقدم الورش خمسة أنواع من الفنون تنطلق من الرسم والتلوين لتصل إلى النحت والموزاييك والطباعة والتصوير والكروشيه.