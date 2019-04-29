«محاربو السرطان» يلتقون في الفجيرة اليوم

المصدر: الفجيرة ــ الإمارات اليوم

تنظِّم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، اليوم، في فندق نوفوتيل الفجيرة، ضمن فعاليات «منصة ترابط»، ملتقى الفجيرة الأول لمحاربي السرطان، تحت شعار «الحياة إرادة».

وقال رئيس الجمعية، خالد الظنحاني، إن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي حول مرض السرطان للحد والوقاية منه، ومحاربته، والحث على كشفه مبكراً، فضلاً عن تسليط الضوء على التجارب الحياتية للأشخاص الذين استطاعوا محاربة المرض والتغلب عليه.

ويشتمل برنامج الملتقى على جلستين، الأولى بعنوان «محاربو السرطان قصص وتجارب»، فيما تأتي الجلسة الثانية بعنوان «دور الإعلام التطوعي في التوعية المجتمعية للأمراض».

من جهتها، قالت مديرة «منصة ترابط»، الدكتورة وفاء أحمد العنتلي، إن المنصة تأسست تحت شعار «يداً بيد نحن معكم»، متخذةً من المشاعر الإنسانية رأسمال لها، من خلال العمل على احترام كرامة الإنسان، وغرس قيم التسامح، ومراعاة مشاعر الآخرين.

وأضافت أن المنصة محاولة للتعبير عن فهم الآخرين، والتعاطف معهم، لتقوية العلاقات بين أفراد المجتمع على مبدأ التسامح والحب.