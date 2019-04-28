«سكاي نيوز عربية» تطل بحلة جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت قناة سكاي نيوز عربية، أمس، عن أكبر عملية تغيير وتجديد وتطوير لها منذ انطلاقها في عام 2012، من خلال دورة برامجية جديدة ومحتوى إعلامي مبتكر مع استخدام لأحدث التقنيات الرقمية والبث التلفزيوني مع الإعلان عن انضمام مجموعة من الوجوه والمواهب الإعلامية الجديدة إلى شاشة القناة.

وتستكمل القناة نجاحها في رسم ملامح مستقبل التغطية الإخبارية بطريقة مبتكرة مع إنشاء أحدث غرفة أخبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال الاستثمار في أحدث تقنيات البث المرئي مع استوديوهات إخبارية جديدة تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR، والتي تتفاعل مع مقدمي البرامج والضيوف وتضعهم في عالم افتراضي لجعل المشاهد أقرب من القصة والحدث. وسيرافق الخطوة الجديدة للقناة استخدام تقنيات هي الأولى من نوعها في المنطقة لنقل وتغطية الأخبار، إضافة إلى تقديم محتوى إعلامي جديد ومبتكر بأسلوب تفاعلي مميز على كل من شاشة القناة التلفزيونية ومنصاتها الرقمية مع بث مباشر للأخبار طوال الأسبوع لتغطية الأحداث وعرض للعناوين الرئيسة من جميع أنحاء المنطقة والعالم منذ الفجر وحتى ساعات الصباح الأولى.

وأعلنت القناة بالتزامن مع الدورة البرامجية الجديدة عن تأسيس قسم جديد لإنتاج الأفلام الوثائقية لتقديم مجموعة من الوثائقيات التي تركز على نقل الصورة الكاملة من جميع أنحاء المنطقة مع تحليل للأحداث والشخصيات والتفاصيل التي تقف خلفها. من جهته، قال مدير الأخبار في القناة هاني أبوعياش، إن «الإطلالة الجديدة للقناة تشكل لحظة تاريخية منذ تأسيسها، لقد نجحت سكاي نيوز عربية في رفع المعايير من جديد في مجال التغطية الإخبارية والنقل التلفزيوني، بأسلوب جديد في نقل الأخبار والحقيقة وطرح قضايا تلبي تطلعات المشاهد العربي أينما كان، ويضعنا في مصاف الشبكات الإخبارية العالمية». وطورت سكاي نيوز عربية محتوى رقمياً مبتكراً، يتضمن قائمة جديدة من البرامج القصيرة التي تستهدف الجيل الجديد، والتي صممت لتناسب المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي، وتسلط الضوء على الأخبار الشبابية والقصص الإنسانية، وشؤون الحياة والتطورات التكنولوجية، مع نظرة متعمقة على أهم الأحداث التي سجلها التاريخ.