نادين محمد تكشف عن أسرار المكياج الأمثل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نصحت خبيرة المكياج نادين محمد المرأة بعدم اتباع خطوط الموضة، واختيار ما يناسب شكل وجهها وعينيها لإبراز جمالها الخاص، مشيرة إلى أن البشرة الصافية وطبيعية المظهر حلم كل امرأة، لكن بعض العيوب قد تحول دون تحقيق هذا الهدف.

وطرح نادين حلولاً بحسب نوع البشرة، ومنها استخدام ألوان الظلال المختلفة لإخفاء العيوب، إذ يعتبر اللون الزهري الفاتح مناسباً لإخفاء البقع الزرقاء والبنفسجية على البشرة البيضاء، أما البرتقالي فيناسب البشرة السمراء، والأصفر للبشرة المتوسطة السمرة، فيما يعتبر اللون الأخضر مناسباً لإخفاء البقع الحمراء على الوجه.

وأضافت نادين خلال جلسة بمعرض وملتقى أزيان المتخصص في الجمال والأزياء والصحة الذي ينظمه ويستضيفه مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة، أن شكل الوجه هو الحكَم لتحديد أسلوب المكياج المناسب. فإذا كان الوجه مستطيلاً أو مربعاً أو ماسياً أو على شكل قلب، يجب أن تراعى ملامحه عند وضع المكياج بحيث يبرز جمال تقاسيمه، لافتة إلى أن شكل العيون يحدد طريقة وضع الكحل والآيلاينر والماسكارا.

ونصحت خبيرة المكياج باختيار ألوان الظلال المناسبة حسب لون العيون فالعيون البنية والسوداء تليق بها جميع الألوان الترابية والبنفسجية والزيتي والوردي، بينما يناسب العيون العسلية اللون الأخضر والأزرق والبني والبيج، فيما يناسب العيون الرمادية اللون الأصفر والبرتقالي والنهدي والرمادي الفاتح، أما العيون الخضراء فيناسبها الأصفر والوردي والزيتي الفاتح والبنفسجي، والعيون الزرقاء يناسبها الرمادي والبرتقالي.

