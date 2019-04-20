نانسي عجرم: أشارك جمهوري لحظات فرحي

المصدر: ديانا أيوب - دبي

أكّدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أن «منصات وسائل التواصل الاجتماعي باتت ضرورية للفنان كي يتشارك مع الجمهور أخباره ومشروعاته وكل جديد يقوم به»، مشيرة الى أنها حين تختار ما تشاركه من لحظات في حياتها الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها يكون ذلك تبعاً للمواقف، فهي تحب أن تشارك الناس فرحها، ولذلك تشاركهم اللحظات التي تعنيها كثيراً، وتشعرها بسعادة عارمة. ولفتت في تصريحها لـ«الإمارات اليوم»، على هامش إطلاق منصة عالم نانسي، بالتعاون مع دو واربو بلس، في دبي، أول من أمس، الى أن هذه «المنصة ستتيح للجمهور التعرف الى أخبارها الحصرية، كما أنهم سيتمكنون من مشاهدة الفيديوهات الجديدة وبشكل حصري».

كما لفتت الفنانة اللبنانية الى أن «المنصات الجديدة مهمة كثيراً للفنان، فاليوتيوب اليوم بات المصدر الرئيس لمشاهدة الفيديوهات في عصر التكنولوجيا، فالحياة تتطور كل يوم، والفنان مجبر على مواكبة هذا التطور، وعرض جديده عبر هذه المنصات، لاسيما أن نسبة المتابعة عبر التلفزيون، باتت ضئيلة جداً».

عجرم، التي وضعت مولودتها الثالثة منذ فترة وجيزة، أكدت أنها تعيش مرحلة الأمومة بكل ما فيها، فهي تستمتع مع العائلة، وقد تمكنت من التوفيق بين الحياة الفنية والحياة العائلية، لأنها تميل الى المثالية بطبعها، وتحب أن يكون كل شيء على الأصول، وأنها من الشخصيات التي تكره التقصير بأي مجال، مضيفة «أخذت القرار للقيام بتأسيس عائلة ولا يمكنني التقصير في هذا الأمر، فالعائلة بالنسبة لي مهمة جداً، ولا أتخيل حياتي من دون عائلتي». وعما إذا كانت ستقدم حفلات في السعودية، أكدت عجرم أنه سيكون لديها حفلتان في الرياض وجدة، دون أن تحدد مواعيدهما.

وعلى وقع أغنية «شخبط شخابيط» استقبل مجموعة من الأطفال نانسي عجرم، حيث غنوا لها الأغنية وقدموا لها 21 وردة، وهو عمرها في الفن، لتنتقل بعدها الى المؤتمر الصحافي الذي تم الإعلان من خلاله عن منصة عالم نانسي، قائلة: «أشكر مواكبتكم لكل التطورات، وأنا سعيدة جداً بتعاوني مع دو وآربو بلس، لانها خدمة جعلتني أكثر قرباً من الجمهور، وهذا مهم جداً في عصر الخدمات الرقمية، ونحن بحاجة لهذا النوع من التواصل، على أمل أن يكون هناك تعاون أكبر في المستقبل».

وتحدّث خلال اللقاء الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، عثمان سلطان، وقال: «من صميم عملنا التركيز على ما يهم الناس، وما يدخل البهجة والسرور والسعادة الى قلوبهم، فموضوع الموسيقى أساسي بالنسبة الى الناس، الى جانب الأفلام والترفيه بشكل عام، فهي كلها جزء لا يتجزأ من حياة الناس، وتدخل الى قلوبهم السعادة». وأشار الى ان «إمكانات الاتصال الحديث والتواصل الاجتماعي تخلق منصات مختلفة كلياً، فقد كان تعاملنا مع الموسيقى مختلفاً، فكنا نستمع اليها عبر الكاسيت، وشهدنا كيفية دخول الفنانين عالم النجومية»، مشيراً الى ان إضافة فنانة عظيمة كنانسي عجرم، الى «عالمي» من «دو» على منصة آربو بلس، هي إضافة مهمة وأساسية، متأملاً أن تزيد هذه الإضافة من التفاعل مع الجمهور. ولفت الى انه «في كل يوم هناك تطبيقات تغير ما نقوم به، لذلك تفاعلنا مع محتوى الفكرة يتغير بشكل جذري، وما علينا سوى أن نواكب التطور بشكل جذري، ونكرس كل التقنيات لإيصال أفضل محتوى موسيقي».

من جهته، الرئيس التنفيذي في اربو بلس، مدحت كرم، قال إن التعاون مع نانسي ليس الأول، فقد سبق وتعاونت الشركة معها في ألبوم «حاسة بيك». ولفت الى أن مسيرتها الفنية حافلة بالكثير من الجوائز، فقد ولدت فنانة، حيث بدأت مسيرتها منذ الصغر، وحازت الكثير من الجوائز المهمة، فقد اعتبرتها مجلة نيوزويك، «واحدة من أكثر الفنانات المؤثرات»، متطلعاً الى أن الناس سيتعرفون الى كل جديدها من خلال الخدمة.

نجومية منذ الصغر

قدّم الأطفال الذين أدّوا أغنية «شخبط شخابيط» 21 وردة لنانسي عجرم تمثل عمرها في الفن، حيث بدأت تغني وهي في الثامنة من عمرها، وعندما بلغت سن 12 عاماً، شاركت في برنامج «نجوم المستقبل»، وحازت الميدالية الذهبية. وفي سن 15 عاماً قدمت الألبوم الأول بعنوان «محتجالك». وقدمت خلال مسيرتها ألبومين من أصل 11 ألبوماً غنائياً للأطفال، كما قدمت أغنية لكرة القدم في كأس العالم، وللسلام، والصم والبكم. حازت عدداً كبيراً من الجوائز، وأهمها الجائزة العالمية لأفضل مبيعات في الشرق الأوسط ثلاث مرات، وتحدثت عنها أوبرا وينفري من بين أشهر الناس في الشرق الأوسط.