حدائق خضراء في وجه الزحف الصحراوي

المصدر: الامارات اليوم

تحت شعار «استكشف المعرفة»، نظم المهرجان ورشة عمل حملت عنوان «صمم حديقتك»، استهدفت الأطفال من 5 إلى 13 عاماً، وهدفت إلى تعزيز وعي الأطفال بأهمية التشجير، والحد من الزحف الصحراوي.

وقدمت الورشة، التي أقيمت ضمن فعاليات الطفل المصاحبة للمهرجان، الرسامة والفنانة الأسترالية سندي لين، وهي كاتبة ومدربة تتمتع بالعديد من المهارات، وحاصلة على العديد من الجوائز، وساعدت الأطفال المشاركين في الورشة على رسم وقص وتركيب نبتة ثلاثية الأبعاد، باستخدام النماذج المطبوعة والألوان المائية وفن الأوريغامي. ونجحت الورشة، التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الأطفال، في تحقيق جملة من الأهداف، فإلى جانب اكتشافها مهارات ومواهب المشاركين في مجال الرسم والتشكيل، نجحت الورشة في تعريف الصغار بالدور الذي تلعبه زراعة النباتات والتوسع في المسطحات البيئة في الحد من التحديات التي تواجه البيئة، وعلى رأسها التغير المناخي.